عبداللهیان: ايران ستواصل تصدير نفطها بقوة

أكد مساعد رئيس البرلمان الايراني حسين امیر عبداللهیان أن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل تصدير نفطها بقوة ودون أي قيود.

وورد عن عبداللهيان، في حسابه الشخصي على موقع تويتر، أن النفط الایراني لايمكن استبداله في الاسواق العالمية.

وأضاف: أن الضغوط المتزايدة التي تمارسها الحكومة الاميركية بهدف اسقاط الحكومة في فنزويلا البلد الغني بالنفط يدلل على أنه لايمكن استبدال النفط الايراني في الاسواق العالمية وأن ايران ستواصل نشاطات تصدير نفطها دون أي قيود.

وتابع: إن الشعب الفنزويلي قال كلا لترامب المتعطش لـ “البترودولار” وهو من يصنع قراراته بنفسه.

المصدر: وكالة مهر