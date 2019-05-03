الشيخ نعيم قاسم : لسنا من الذين يستعرضون من أجل الكسب الشعبي

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “نحن واثقون أننا في أي معركة سننتصر وأننا في أي مواجهة سننتصر وأننا حاضرون دائماً للثبات مهما كانت المغريات ومهما كانت التحديات لن نستسلم للعدو ولن نترك له أرضنا ولن نسلمه رقابنا ولن نخشى من تهديداته ولا من كل أعماله”.

واضاف الشيخ قاسم “نحن الذين نحول قطعة السلاح إلى قِطع ونحول الصاروخ الصغير إلى فاعلية كبيرة ونحول المعركة إلى قدرة لامتناهية في مواجهة أولئك الخانعين الذين يحتلون ويقتلون ويدمرون، وهذا ما تربينا عليه في الإسلام، وهذا ما يجب أن يكون حاضراً دائماً في نفوسنا”.

من جهة ثانية، قال الشيخ قاسم “حزب الله لم يبدِ رأيه في خطة الكهرباء او في الموازنة، لم يدخل في سجالات ليبيِّن للناس أنه شعبي وأنه يحمل لواء المستضعفين والفقراء”، وتابع “نحن واثقون أن هذه الأفكار التي اقتنعنا بها إذا ناقشناها داخل مجلس الوزراء وحاولنا أن نتفاهم مع شركائنا في الوطن سنخرج بنتيجة معقولة من دون أن نوتّر الناس بالرّد والرد المضاد ومن دون أن نتنافس لنقول للناس أننا نعمل لمصلحتهم والناس يعرفون أننا نعمل لمصلحتهم”.

واوضح الشيخ قاسم “نحن لسنا من أولئك الذين يستعرضون من أجل الكسب الشعبي، ولسنا من أولئك الذين يُسيئون إلى الآخرين من أجل شد العصب من قِبل الناس”، واضاف “لسنا بحاجة لا لكسبٍ شعبي ولا لشد العصب لأنّ الناس تعرف أننا صادقون معهم وأننا نعمل لمصالحهم وأننا نحمل كفاً نظيفاً في كل مواقعنا”،ودعا “كل الأطراف السياسية في لبنان تناقش بهدوء في الغرف المغلقة والأماكن المناسبة حتى ترحم الناس من التوتير الدائم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام