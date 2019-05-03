الرئيس عون استقبل رئيس الوزراء المصري: لعمل عربي سريع لتفادي المزيد من التدهور

وصف رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون الوضع العربي الراهن بأنه “صعب نتيجة تنقل الاضطرابات من دولة إلى أخرى”، داعيا إلى “عمل عربي سريع لتفادي المزيد من التدهور”.

وأبلغ الرئيس عون رئيس مجلس وزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا أنه “وجه دعوات عدة إلى الدول العربية، سواء في القمم التي عقدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أو في مناسبات مختلفة، للتضامن والتعاون لوقف هذا التدهور”، وتابع “نأمل أن تجد هذه الدعوات صداها في القريب العاجل”.

وأشار الرئيس عون الى ان “لبنان الذي يواجه تداعيات النزوح السوري إلى أراضيه، ينادي بضرورة تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد استتباب الأمن في غالبية المناطق السورية، لا سيما لأولئك الذين نزحوا لأسباب أمنية، إلا أنه يواجه تحريضا واستغلالا سياسيا لعدم العودة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول الاسباب”.

ورحب الرئيس عون “بمشاركة المؤسسات والشركات المصرية في الاستثمار في لبنان”، واكد على “علاقات الصداقة والأخوة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والمصري”، وأشار إلى أن “الاستثمارات اللبنانية في مصر بلغت قيمتها 4 مليارات دولار أميركي”.

وحمل الرئيس عون الرئيس مدبولي تحياته إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتمنياته له بالتوفيق في مسؤولياته، بعد الثقة المتجددة التي أولاها إياه الشعب المصري”.

وكان الرئيس مدبولي نقل إلى الرئيس عون تحيات الرئيس السيسي وتمنياته له بالتوفيق “في قيادة لبنان إلى شاطئ الأمان”، مؤكدا “وقوف مصر إلى جانب لبنان ودعمها له في المجالات كافة”، واشار إلى أن زيارته إلى بيروت “كانت ناجحة وأن الاتفاقات بين البلدين في مجالي الاتصالات والصناعة سوف تساهم كلها في تطوير العلاقات بين البلدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام