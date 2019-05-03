الشيخ الخطيب: لموازنة خالية من الضرائب التي تطال اصحاب الدخل المحدود

دعا نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب “أعضاء الحكومة أن يتضامنوا في ما بينهم ويقلعوا عن السجالات والمناكفات ويتفرغوا لدرس الموازنة بالتشاور مع الهيئات النقابية والاتحاد العمالي العام، لتكون موازنة العام الحالي خالية من الضرائب والرسوم التي تطال أصحاب الحد الأدنى والمتوسط وكل الفقراء والمحتاجين”.

وبارك الشيخ الخطيب “للمسلمين واللبنانيين بقرب حلول شهر رمضان المبارك”، وتمنى أن “يحمل معه تباشير الخير واليمن والبركات على بلدنا وبلاد العرب والمسلمين”، ودعا “اللبنانيين الى انتهاز فرص الخير والامتناع عن كل ما يضر بالوطن ومسيرة الاستقرار والنهوض فيه”، وشدد على “ضرورة الاقلاع عن الخطابات المتشنجة والالتزام بالخطاب الوطني المعتدل الذي يجمع ولا يفرق ويرسخ الاستقرار السياسي ويعزز التضامن الوطني”.

وطالب الشيخ الخطيب “الشعوب العربية والاسلامية بالتصدي لصفقة القرن وتشكيل قوة ضغط على قادتهم وزعمائهم، ليعودوا الى أصالتهم ويحفظوا شعوبهم ويتصدوا لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني”، واستنكر “الضغوط الاميركية على الجمهورية الاسلامية الايرانية”، واعتبر ان “على العرب والمسلمين والمسيحيين أن ينخرطوا في جبهة واحدة في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب الذي يمثل الشر والعدوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام