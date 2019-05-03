عبد المهدي يعلن استمرار خطر “داعش” وماكرون يؤكد على دعم العراق في محاربة الارهاب

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه ما زال هناك خلايا نائمة لتنظيم “داعش”، لافتا إلى أهمية الدور الفرنسي في محاربة الإرهاب وإعادة إعمار البلاد. وقال عبد المهدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في باريس الجمعة، “لا نخفي أن هناك أعداد كبيرة من الخلايا النائمة لداعش ما زالت موجودة في العراق”، مشيرا إلى أن “تم القضاء على داعش على الأرض لكن داعش تحاول العودة بكل الطرق وخطاب [قائد التنظيم أبو بكر] البغدادي الأخير يشير إلى استمرار خطر داعش”.

وأضاف عبد المهدي، “الدور الفرنسي مهم في محاربة الإرهاب، ونعول على الدور الفرنسي في إعادة إعمار العراق”، مؤكدا “لدينا خارطة طريق جديدة ترسم العلاقة الاستراتيجية بين فرنسا والعراق”.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي على دعم بلاده للعراق في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الحرب على الإرهاب لم تنته بعد. وقال ماكرون “لدينا كفاح مشترك ضد الإرهاب والهمجية. المعركة على الإرهاب لم تنته ويجب استكمال المعركة”. وأضاف “فرنسا تقف إلى جانب العراق في تعزيز قدراته على محاربة الإرهاب وتدريب قواته، وستدعم العراق سياسيا وماليا”. كما أعرب ماكرون عن رغبة بلاده أن “يترأس العراق إلى جانبنا الخريف المقبل المؤتمر الدولي حول دعم ضحايا العنف الديني والعرقي في الشرق الأوسط”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية