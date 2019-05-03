تفكيك خلية إرهابية في المغرب

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 8 متطرفين، بينهم شقيق مقاتلين في صفوف “داعش” في سوريا والعراق. وأسفرت عملية المداهمة عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وقطعة ثوب سوداء ترمز لشعار “داعش” وبدلات شبه عسكرية، إضافة إلى قوسين للرماية تحت الماء. وأكدت مصادر أمنية على أن عناصر هذه الخلية الموالين لـ”داعش”، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمملكة.

المصدر: موقع روسيا اليوم