#رئيس_الوزراء_العراقي: لا نخفي أن هناك أعداد كبيرة من الخلايا النائمة لـ#داعش ما زالت موجودة في العراق (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2019 - 15:14

#رئيس_الوزراء_العراقي: لا نخفي أن هناك أعداد كبيرة من الخلايا النائمة لـ#داعش ما زالت موجودة في العراق (سبوتنيك)

منذ 48 mins 3 May، 2019
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