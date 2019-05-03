#رئيس_الوزراء_العراقي: لا نخفي أن هناك أعداد كبيرة من الخلايا النائمة لـ#داعش ما زالت موجودة في العراق (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2019 - 15:14
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#رئيس_الوزراء_العراقي: لا نخفي أن هناك أعداد كبيرة من الخلايا النائمة لـ#داعش ما زالت موجودة في العراق (سبوتنيك)
منذ 48 mins
3 May، 2019
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