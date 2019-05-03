ظریف یستبعد أن یكون هناك صراع عسكري بین إیران وأمیركا

صرّح وزیر الخارجیة الايراني محمد جواد ظریف، في حوار مع صحیفة “الإندبندنت” البریطانیة، إنه من غیر المرجح أن یكون هناك صراع عسكري بین إیران وأمیركا فی المستقبل القریب. وأكد ظریف، في الوقت نفسه أن “وقوع بعض الأحداث فی الخلیج الفارسي ومضیق هرمز قد یؤدي إلى زیادة احتمال وقوع الصراع”؛ حیث أشار إلى حادث الدخول غیر المشروع لقاربین منتسبین للبحریة الأمیركیة إلى المیاه الإیرانیة في كانون الثاني/ینایر 2016، إذ ألقت القوات الإیرانیة القبض علیهما؛ مضیفاً انه في ذلك الحین وبسبب وجود قناة إتصال بینه وبین نظیره الأمیركي جون كیري، تمكن الجانبان من السیطرة على الأوضاع ومنعا نشوب أي نزاع آنذاك.

كما قال وزیر الخارجیة إن لدیه صلاحیات لتبادل السجناء، وأوضح أن هذا التبادل یتم بالنسبة للأمیركیین السجناء في إیران والإیرانیین السجناء في أمیركا بسبب ما یزعم بأنه “إنتهاك لخصوصیة أمیركا”. وأكد ظریف في نفس الوقت، أن هذا التبادل لا یشمل السجناء الأوروبیین كنازنین زاغري التي تحمل جنسیتین (البریطانیة والإیرانیة) والتی أدینت بالسجن فی طهران بسبب بعض الإتهامات الأمنیة. وفیما یخص حواره لقناة “فاكس نیوز”، أوضح ظریف بأنه كان “یهدف الى إقامة جسور للحوار مع جمهور الرئیس الأمیركي دونالد ترامب وأضاف، ‘انه من المهم في بعض الأحیان التحاور مع الطرف الآخر”. كما لفت الى أنها لم تكن المرة الأولى التي یقوم فیها بإجراء حوار مع “فاكس نیوز”؛ مضیفاً انه كان قد أجرى حواراً مع هذه القناة، خلال فترة مهامه سفیراً ومندوباً دائماً لإیران لدى الأمم المتحدة.

المصدر: ارنا