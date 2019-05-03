من اسباب رائحة الفم الكريهة.. قد يكون مشكلة بالأنف

إذا كنت تعانى من رائحة الفم الكريهة، فربما جربت كل شىء للتخلص من المشكلة من تناول النعناع إلى غسول الفم وبالرغم من ذلك لا زلت تعانى، لذا يجب التفكير فى السبب الأساسى وعلاجه، فقد يكون هذا السبب هو مشكلة انسداد الجيوب الأنفية، التى غالباً ما تكون سببًا لرائحة الفم الكريهة.

كيف يسبب احتقان الأنف المزمن رائحة الفم الكريهة؟

إن الغدد الموجودة فى الأنف والحلق تنتج دائمًا مخاطًا، وهى مادة كثيفة ترطب وتنظف الأغشية الأنفية بينما تتخلص من المواد الغريبة المستنشقة، كما أنها تحارب الالتهابات عن طريق تدمير البكتيريا والفيروسات.

تم تصميم جسمك للتخلص من أى مخاط زائد فى أنفك، يمتزج المخاط مع اللعاب ويتقطر بشكل غير مؤلم أسفل الحلق، ومع ذلك عندما ينتج جسمك مخاطًا فائضًا أو أكثر سمكًا، يصبح ذلك أكثر وضوحًا، ويتراكم فى حلقك أو خلف أنفك، وهو ما يسمى “التنقيط الأنفى”.

التنقيط الأنفى هو نزول الإفرازات من الأنف إلى الحلق، وهذا يسبب الرائحة الكريهة للفم، كما أن هناك حالات تسبب هذا الأمر، وبالتالى رائحة الفم الكريهة وهى:

– نزلات البرد أو الأنفلونزا.

– الحساسية.

– التهاب الجيوب الأنفية.

– بعض الأدوية، بما فى ذلك أدوية ضغط الدم أو حبوب منع الحمل.

– انحراف الحاجز الأنفى.

هناك بعض العلامات التى ستشير إلى ما إذا كانت رائحة الفم الكريهة ناتجة عن التنقيط الأنفى:

– حاجة متكررة لمسح حلقك، عندما يستنزف المخاط من الجيوب الأنفية فإنه غالبا ما يجمع فى أعلى الحلق، ما يسبب فى تهيج.

– استمرار البلع أو الشعور بأن لديك تورم فى الحلق.

– التهاب الحلق المستمر الذى لا يتطور إلى مرض.

– صعوبة التنفس شائعة جدًا للأشخاص المصابين بالتنقيط الأنفى.

– يمكن أن يؤدى تراكم المخاط فى الأنف إلى صعوبة التنفس من خلال الأنف، فى حين أن التهاب الحلق والسعال يمكن أن يجعل التنفس عن طريق الفم صعبًا أيضًا.

المصدر: وكالة انباء فارس