روسيا ترصد 3 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ24 ساعة وتركيا 13 خرقاً

أفادت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، في حين رصد الجانب التركي 13 خرقاً. وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: “رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية- التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3 انتهاكات، في اللاذقية – 2 وحماة- 1. كما رصد الجانب التركي 13 خرقاً: ” حماة – 5 ، إدلب – 1، حلب – 4، اللاذقية – 3″.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال اليوم ، قام مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة والسيطرة على حركة اللاجئين بعمل إنساني واحد في قرية ستامو في محافظة اللاذقية ، تم إصدار 500 عبوة غذائية بوزن إجمالي بلغ 2.165 طن. وفقاً لمعطيات وزارة الدفاع قام مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، خلال 24 ساعة بتنفيذ عملية إنسانية تم من خلال إيصال 500 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 2.165 طن في محافظة اللاذقية.

وأفيد أن عدد المراكز السكنية وعددها 2518 والتي انضمت إلى نظام الهدنة في سوريا، لم يتغير. كما لم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت عن وقف الإعمال القتالية، والذي بلغ حتى الآن، 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية