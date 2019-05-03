طقس نهاية الاسبوع غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية المديرية لاعامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي ومحدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

– الحالة العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح السبت.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. تتساقط أمطار متفرقة ورياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الشمالية، كما يتكون طبقات من الضباب على المرتفعات.

– السبت: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي ومحدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

– الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

– الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 12 الى 25 درجة، فوق الجبال من 9 الى 20 درجة، في الارز من 4 الى 14 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شمالية غربية نهارا تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كلم/س .

– الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 85 %.

– حال البحر: مائج

– حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية