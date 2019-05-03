وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظریف لصحيفة الاندبندنت البريطانية: استبعد أن تقع مواجهة عسكرية بین إیران و أمیركا في المستقبل القريب (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2019 - 11:14

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظریف لصحيفة الاندبندنت البريطانية: استبعد أن تقع مواجهة عسكرية بین إیران و أمیركا في المستقبل القريب (وكالة يونيوز)

منذ 2 ساعة 3 May، 2019
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