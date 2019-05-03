وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظریف لصحيفة الاندبندنت البريطانية: استبعد أن تقع مواجهة عسكرية بین إیران و أمیركا في المستقبل القريب (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2019 - 11:14
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نادي الأسير الفلسطيني: 3 معتقلين اداريين يواصلون إضرابهم عن الطعام بسجن النقب وحرمان 24 أسيرا من الزيارة بمعتقل عسقلان
ليبيا: أكثر من 40 نائبا يقاطعون جلسات المجلس في مقره بطبرق شرق البلاد رفضا لتأييده عملية حفتر للسيطرة على العاصمة
السودان: تواصل الاحتجاجات أمام مقر الجيش وسط الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لإدارة مدنية
منظمة الهجرة الدولية: وفاة 8 مهاجرين أفارقة على الأقل في مخيمات مؤقتة بمحافظة لحج الجنوبية باليمن
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظریف لصحيفة الاندبندنت البريطانية: استبعد أن تقع مواجهة عسكرية بین إیران و أمیركا في المستقبل القريب (وكالة يونيوز)
منذ 2 ساعة
3 May، 2019
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