مايو يشهد حدثين فلكيين أحدهما نادر الحدوث

بعد سلسلة الأحداث الفلكية المذهلة التي شهدها شهر أبريل، يطل شهر مايو بأحداث وعروض سماوية مثيرة لعشاق الفلك.

ويمكن للمتابعين مشاهدة عروض سماوية مثيرة خلال شهر مايو، وفيما يلي أبرز الأحداث التي يمكن لعشاق الفلك متابعتها:

– يوم 6 مايو: زخات شهب “إتا الدلويات”

سيكون هذا الحدث الفلكي الأول في شهر مايو، والذي سيصل إلى ذروته، في مساء 6 مايو، وهو أحد أكثر زخات الشهب نشاطا، مع إطلاقه 60 نيزكا في السماء على مدار الساعة في نصف الكرة الجنوبي، و30 نيزكا في الساعة في نصف الكرة الشمالي.

ويتم إنتاج زخات شهب “إتا الدلويات” عندما يدخل الغبار المنبعث من مذنب “هالي” إلى الغلاف الجوي الأرضي، حيث يحترق.

وللحصول على أفضل فرصة لمشاهدة زخات شهب “إتا الدلويات”، يمكن النظر إلى السماء في الساعات الأولى من فجر يوم 7 مايو.

– يوم 18 مايو: القمر الأزرق الكامل

سيضيء القمر الأزرق الكامل سماء الليل في هذا اليوم، ويحدث اكتمال القمر عندما يقع القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، ما يعني أن وجهه سيكون مضاء بالكامل.

ويُعرف هذا البدر بالقمر الأزرق لأنه ثالث الأقمار الكاملة في هذا الموسم، ويعد هذا الحدث نادرا.

وكان هذا القمر يُعرف لدى القبائل الأمريكية الأصلية باسم “Full Flower Moon”، لأنه يظهر في الربيع، حيث تبدأ الأزهار تتفتح.

وللحصول على أفضل فرصة لمشاهدة القمر الأزرق، انظر إلى السماء من الساعة 21:11 بتوقيت غرينيتش، مساء يوم 18 مايو.

المصدر: روسيا اليوم