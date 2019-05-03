قوى الامن الداخلي : ضبط 1115 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2019 - 09:03

قوى الامن الداخلي : ضبط 1115 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 1 ساعة 3 May، 2019
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