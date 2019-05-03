قوى الامن الداخلي : ضبط 1115 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 3 2019 - 09:03
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
03 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله في الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدر الدين: " اسرائيل" لا تجرؤ أن تدخل الجنوب
السيد نصرالله: وعد قاطع وجازم بأنّ الفرق والألوية التي تفكر بالدخول الى لبنان ستدمّر وتحطّم أمام شاشات الاعلام العالمية
السيد نصرالله: لبنان يمتلك قوة كبيرة حقيقية جادة وقاتلة وحاسمة والعقوبات لن تستطيع أن تمس قوة المقاومة وجهوزيتها
السيد نصرالله: زمن أن تخرج "اسرائيل" الى حرب في لبنان سريعة ومختصرة وحاسمة ويكون نصرها بيّن وواضح "انتهى"
السيد نصرالله: هدف التهويل بالحرب الضغط على الدولة لتقديم التنازل في الحدود وقوة لبنان المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة
السيد نصرالله: المشكلة الحقيقية بالنسبة للعدو الاسرائيلي هي صواريخ المقاومة التي تملك القدرة لدخول الجليل باعتراف العدو
السيد نصرالله: مزارع شبعا تعتبرها الحكومة محتلة والمقاومة من مسؤوليتها تحريرها وأي رأي آخر لا قيمة له ولا يقدم ولا يؤخر
السيد نصرالله: يوما بعد يوم يتأكد صوابية قرارنا بالذهاب لسوريا ولا يمكن للشعوب أن تنسى جرائم داعش ذات الفكر الوهابي
السيد نصرالله: ترامب يعتبر أن نفط العراقيين حق طبيعي لأميركا وداعش هي الحجة لعودة القوات الأميركية الى العراق
السيد نصرالله: التعاون الجاري على حدود العراق وسوريا واجب لأن داعش تهدد البلدين وأميركا والسعودية مسؤولتان عن جرائمها
السيد نصرالله: التحالف الدموي القائم يحب أن يواجه ويدان والحرب على اليمن الذي ذهب ضحيتها 250 ألفا باعتراف الأمم المتحدة
السيد نصرالله: الصمت على جريمة الشهداء الذين تم اعدامهم في السعودية لتعبيرهم عن الرأي سببه السعودية ومالها
السيد نصرالله: أين الكرامة أمام اهانة ترامب للسعوديين وملكهم وبأي حق يعطى 450 مليار دولار لأميركا من مال المسلمين
السيد نصرالله: نفضل الا نطرح أراءنا بشأن الموازنة في الاعلام ودعوتي للقوى السياسية أن يبقى النقاش في مجلس الوزراء
السيد نصرالله: أدعو اصحاب المصارف الى المبادرة لتفهّم وضع البلد وتنزيل فائدة خدمة الدين باعتباره أقل الواجب الوطني
عملية واسعة على طرفي الحدود السورية العراقية المشتركة من الجيش السوري وحلفائه ومن الحشد الشعبي لتحريرها من ارهابيي داعش
تطهير المنطقة الممتدة من محيط مدينة البوكمال بريف دير الزور مرورا بالمعيزلة وصولا الى الصوانة والبصيري بريف حمص الشرقي
الجيش السوري وحلفاؤه يواصلون تطهير منطقة سد الوعر ومحيط منطقة التنف على الحدود مع العراق من فلول داعش الارهابي
قوات الحشد الشعبي تقوم بتطهير المناطق المقابلة من فلول ارهابيي داعش من الجانب العراقي والمقدرة بأكثر من 230 كلم
الارهاربيون يقصفون مدينة محردة بريف حماه الشمالي الغربي ملحقين أضرارا بمحطتها الحرارية والجيش يرد ويدمر منصات الصواريخ
الدفاع الروسية: صدّ هجوم لمسلحين حاولوا استهداف قاعدة حميميم العسكرية من دون وقوع اصابات
رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة يبحثان بمصر تخفيف معاناة أهالي غزّة
نادي الأسير الفلسطيني: 3 معتقلين اداريين يواصلون إضرابهم عن الطعام بسجن النقب وحرمان 24 أسيرا من الزيارة بمعتقل عسقلان
ليبيا: أكثر من 40 نائبا يقاطعون جلسات المجلس في مقره بطبرق شرق البلاد رفضا لتأييده عملية حفتر للسيطرة على العاصمة
السودان: تواصل الاحتجاجات أمام مقر الجيش وسط الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لإدارة مدنية
وكالة الانباء السودانية: النائب العام يأمر باستجواب الرئيس المخلوع عمر البشير في قضايا تبييض اموال وتمويل الارهاب
اثيوبيا: بدء محادثات بين اطراف النزاع في جنوب السودان لمحاولة تطبيق اتفاق السلام الذي وقع في أيلول/سبتمبر الماضي
بنين: مقتل 4 بينهم إمراة برصاص الجيش والشرطة خلال تفريقهما متظاهرين داعمين للرئيس السابق بوني يايي قرب منزله
منظمة الهجرة الدولية: وفاة 8 مهاجرين أفارقة على الأقل في مخيمات مؤقتة بمحافظة لحج الجنوبية باليمن
أميركا: وزير العدل رفض المثول أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب لمساءلته حول مزاعم التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة
منظمة هيومن رايتس ووتش تتهم السلطات الصينية بمراقبة مسلمي مقاطعة شينجيانغ عبر استخدام تطبيق على الهاتف المحمول
البنك المركزي البريطاني يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد لهذا العام إلى 1.5% لارتفاع تخزين السلع والمعدات قبل موعد البريكست
رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ونقابة موظفي مصرف لبنان أعلنتا الاضراب الجمعة والسبت
قوى الامن الداخلي : ضبط 1115 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 1 ساعة
3 May، 2019
التعليقات
ذات صلة
تعرف على أكثر أجزاء الطائرة ضجيجا
اعتصام لأصحاب الشاحنات على اوتوستراد الناعمة عند مفرق بلدة جدرا
النائب بلال عبدالله: مقلق ما ورد في مشروع الموازنة حول الضمان
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}