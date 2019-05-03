العميد حيدري: مستعدون لقطع دابر الاستكبار في المنطقة

قال قائد سلاح البر لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد كيومرث حيدري اننا مستعدون لمواجهة الاستكبار العالمي وانهاء تواجده في المنطقة واجتثاث جذور العدو من المنطقة بمساعدة العراق.

وقال العميد حيدري خلال استقباله قائد سلاح طيران الجيش العراقي الفريق الطيار الركن حامد عطية خوين في طهران اليوم الخميس ان سلاح طيران الجيش الايراني بامكانه ان يتعاون مع نظيره العراقي في شتى المجالات مضيفا ان سلاح طيران الجيش الايراني حقق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات وانه يمتلك القدرات اللازمة للتعاون مع نظيره العراقي بصورة جيدة في المجالات التدريبية والتقنية وتاهيل الطيارين وانتاج الاسلحة الخاصة للمروحيات وقطع الغيار.

واشار الى وجود الحدود المشتركة الطويلة بين ايران والعراق والاواصر الدينية والثقافية الجيدة بينهما قائلا نحن مستعدون لمقارعة الاستكبار العالمي وانهاء تواجده في المنطقة واجتثاث جذور العدو في المنطقة من خلال التعاون المشترك بين البلدين.

ومن جانبه اشار قائد سلاح طيران الجيش العراقي الفريق الطيار الركن حامد عطية خوين الى قدرات سلاح طيران الجيش الايراني وقال ان هذا السلاح يمتلك ادوات واجهزة جيدة جدا، مضيفا ان التعاون بين سلاحي الطيران الايراني والعراقي يمكن ان يسهم في تعزيز امن المنطقة.

وفي سياق متصل اجتمع قائد سلاح طيران الجيش العراقي مع نظيره الايراني العميد الطيار يوسف قرباني.

وقال العميد الطيار يوسف قرباني خلال هذا الاجتماع ان سلاح طيران الجيش يلعب من خلال الدعم اللوجستي دورا مؤثر في كافة مهام وحدات القوات المسلحة كما يقوم بانجاز مهامه بجداره خلال المناورات وسائر انشطة القوات المسلحة مؤكدا ان سلاح طيران الجيش الايراني يتمتع بمكانة جيدة من ناحية القوة و الاقتدار.

واضاف نحن مستعدون تماما للتعاون الوطيد مع سلاح طيران الجيش العراقي في شتى المجالات التقنية والتعليمية خاصة في مجال صناعة قطع الغيار.

ومن جانبه قال قائد سلاح طيران الجيش العراقي خلال هذا الاجتماع ان العلاقات بين سلاحي الطيران العراقي والايراني والتعاون بينهما يمكن ان يعزز القدرات الاقليمية للبلدين وان يسهم في ضمان امن حدودهما.

المصدر: وكالات