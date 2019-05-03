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May 3 2019 - 06:41

إجراء مناورات الدفاع الاشعاعي في محطة بوشهر النووية

منذ 1 ساعة 3 May، 2019
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ايران - عربي وإقليمي

اعلن نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد احمديان الخميس عن اجراء مناورات الدفاع الاشعاعي بهدف تقييم جهوزية محطة بوشهر النووية لمواجهة الاوضاع الطارئة والحوادث .

وقال احمديان في تصريح للصحفيين على هامش المناورات ان تقييم قدرة وجهوزية الاجهزة التنفيذية على المساعدة في الاوضاع الطارئة كان من الاهداف الاخرى لاجراء هذه المناورات .

واضاف انه عقب هذا التقييم ستنكشف بشكل طبيعي نقاط الضعف المحتملة من اجل العمل على معالجتها ووضع البرامج لاصلاحها.

وافاد احمدیان : اننا نامل عقب اجراء هذه التدريبات ان تصل جميع الاجهزة التنفيذية التي ينبغي ان تتعاون في الاوضاع الطارئة الى اعلى مستوى من الجهوزية .

وتابع ان اجراء هذه المناورات تم بالتنسيق مع منظمة الدفاع المدني للبلاد كما ان جميع الاجهزة التنفيذية في محافظة بوشهر بذلت التعاون اللازم والجيد مع المحطة النووية .

واوضح اننا نامل في ظل هذا المستوى من التعاون بين الاجهزة التنفيذية ومحطة بوشهر النووية ان نصل الى مستويات اعلى من الجهوزية على وجه السرعة .

واكد انه وبرغم المستوى العالي لمستلزمات الوقاية والامان في محطة بوشهر ولكن المنطق يحكم بان نكون على جهوزية لمواجهة اي حوادث مهما كانت بسيطة والعمل على رفع هذه الجهوزية .

المصدر: وكالات

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