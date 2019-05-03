إجراء مناورات الدفاع الاشعاعي في محطة بوشهر النووية

اعلن نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد احمديان الخميس عن اجراء مناورات الدفاع الاشعاعي بهدف تقييم جهوزية محطة بوشهر النووية لمواجهة الاوضاع الطارئة والحوادث .

وقال احمديان في تصريح للصحفيين على هامش المناورات ان تقييم قدرة وجهوزية الاجهزة التنفيذية على المساعدة في الاوضاع الطارئة كان من الاهداف الاخرى لاجراء هذه المناورات .

واضاف انه عقب هذا التقييم ستنكشف بشكل طبيعي نقاط الضعف المحتملة من اجل العمل على معالجتها ووضع البرامج لاصلاحها.

وافاد احمدیان : اننا نامل عقب اجراء هذه التدريبات ان تصل جميع الاجهزة التنفيذية التي ينبغي ان تتعاون في الاوضاع الطارئة الى اعلى مستوى من الجهوزية .

وتابع ان اجراء هذه المناورات تم بالتنسيق مع منظمة الدفاع المدني للبلاد كما ان جميع الاجهزة التنفيذية في محافظة بوشهر بذلت التعاون اللازم والجيد مع المحطة النووية .

واوضح اننا نامل في ظل هذا المستوى من التعاون بين الاجهزة التنفيذية ومحطة بوشهر النووية ان نصل الى مستويات اعلى من الجهوزية على وجه السرعة .

واكد انه وبرغم المستوى العالي لمستلزمات الوقاية والامان في محطة بوشهر ولكن المنطق يحكم بان نكون على جهوزية لمواجهة اي حوادث مهما كانت بسيطة والعمل على رفع هذه الجهوزية .

المصدر: وكالات