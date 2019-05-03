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May 3 2019 - 06:41

ريابكوف: قد يتم عقد اجتماع بين لافروف وبومبيو في فنلندا الإثنين المقبل

منذ 2 ساعة 3 May، 2019
لافروف وبومبيو
أخبار دولية - روسيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ أنه “قد يتم عقد اجتماع بين وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ ووزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ في ​فنلندا​ يوم الإثنين المقبل”.

يذكر أن لافروف وبومبيو أجريا أمس الأربعاء اتصالًا هاتفيًا بحثا فيه الوضع في ​فنزويلا​، أعلن خلاله لافروف أن “تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وتهديد قيادتها، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

وأشار إلى أن “استمرار الخطوات العدوانية محفوف بأخطر النتائج”، وأن “الشعب الفنزويلي فقط له الحق في تقرير مصيره، الذي يتطلب الحوار بين جميع القوى السياسية في البلاد، والذي طالبت به حكومته منذ فترة طويلة”، وإن “التأثير الخارجي الهدَام، خاصة التأثير العسكري، لا يمت بصلة بالعملية الديمقراطية”.

المصدر: وكالات

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