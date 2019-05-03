إيران: تدشين سد “نسر” برعاية رئيس مجلس الشورى

رعى رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني اليوم الخميس مراسم تدشين سد نسر في ناحية رخ تربت حيدرية.

وقال المدير التنفيذي للمياه في محافظة خراسان الرضوية محمد علائي خلال مراسم الافتتاح ان سد نسر يخزن 600 الف متر مكعب من المياه وقد استغرق تشييده 8 سنوات باستثمارات بلغت 100 مليار ريال (الدولار يعادل 42000ريال) من اعتمادات المحافظة.

واوضح علائي ان هذا السد يتالف من قسمين احدهما بسعة 100 الف لتر والثاني بسعة 500 الف لتر واضاف ان هذا هو اول سد جرى تنفيذه من قبل القطاع الخاص .

وافاد علائي بان سد نسر هو سد لتغذية المياه انشئ في سهل رخ بهدف الاستفاده من مياهه .

المصدر: وكالات