وزير خارجية “الوفاق” إلى موسكو قريبا لتوضيح حقيقة الهجوم على طرابلس

أكد الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني الليبية، مهند يونس، أن وزير الخارجية، محمد الطاهر سيالة، سيتوجه إلى موسكو خلال الفترة المقبلة لتوضيح حقيقة الهجوم على العاصمة طرابلس​​​.

وقال يونس في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، الخميس، إن “وزير الخارجية سيقوم بزيارة دولة روسيا خلال الفترة القادمة كمبعوث من رئيس المجلس الرئاسي، لتوضيح ما يحصل من هجوم على العاصمة أمام الحكومة الروسية”.

وأضاف يونس إجابة عن سؤال عن تأجيل الزيارة عدة مرات أن “الترتيبات قائمة لهذه الزيارة وستأتي في وقتها”.

وتابع يونس قائلا: “ننتظر من روسيا أن يكون موقفها أوضح في مجلس الأمن برفض الهجوم على العاصمة، وما تقوم به القوات المهاجمة من قصف للمدنيين والمطارات وارتكاب جرائم حرب”.

وأعلنت قيادة “الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده المشير خليفة حفتر، ليل 4 أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ “الميليشيات الإرهابية” في العاصمة طرابلس.

وردا على ذلك، دعا فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) ومقرها طرابلس، القوات التابعة للحكومة لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وأسفر القتال المستمر خلال ثلاثة أسابيع عن مقتل أكثر من 250 شخصا، حسب التقييمات الأممية.

المصدر: وكالة سبوتنيك