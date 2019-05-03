ارتفاع عدد شهداء مجزرة نيوزيلندا إلى 51 بعد وفاة شخص متأثرا بجراحه

ارتفعت حصيلة الاعتداء ضد مسجدين في كرايست تشيرش جنوب نيوزيلندا في 15 آذار الماضي إلى 51 شهيداً، إثر وفاة رجل، يبلغ من العمر 46 عاماً، متأثراً بجراحه.
وأوضحت الشرطة النيوزيلندية أن “الرجل كان في وضع حرج في أحد مستشفيات كرايست تشيرش منذ الاعتداء الإرهابي”، مشيرة إلى أنه توفي مساء الخميس وأن عائلته طلبت عدم كشف هويته.
وكان الرجل قد أصيب خلال أدائه الصلاة في مسجد النور وسط المدينة، الذي استشهد فيه العشرات جراء رصاص أطلقه المتطرف الأسترالي، برينتون تارينت.
وعثرت الشرطة النيوزيلندية، الثلاثاء، على ما تشتبه في أنه قنبلة، وكذلك ذخائر في أرض خلاء في كرايست تشرش، التي لا تزال في حالة استنفار.
المصدر: وكالات