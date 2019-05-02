مدير مكتب الرئاسة لـ “ممثل برنامج الأغذية”: يجب أن تحققوا في أسباب تلف المواد الغذائية

التقى مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية أحمد حامد اليوم، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي ستيفن اندرسون والفريق المرافق له بحضور رئيس هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية الدكتور القاسم عباس. جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بالمواد الغذائية الفاسدة والتالفة التي تم ضبطها في عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية تتبع برنامج الأغذية العالمي.

وأكد مدير مكتب الرئاسة أن برنامج الأغذية العالمي معني اليوم بالقيام بالتحقيقات اللازمة في الأسباب التي أدت إلى وصول هذه الكميات فاسدة أو مشارفة على الانتهاء ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها عدم تكرار مثل ذلك. وقال” في وقت يعاني فيه الملايين من أبناء الشعب اليمني من الجوع والفاقة يتم إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية كان أحق أن يستفيد بها أبناء هذا الشعب”.

ولفت حامد إلى أن هذه الأغذية التي تصل إما فاسدة أو مسوسة أو منتهية هي مساعدات حُسبت على أنها مقدمة للشعب اليمني ولهذا يجب أن تصل إلى مستحقيها وتلفها أو عدم وصولها هو خلل تتحمل المنظمات مسؤوليته.

وأشار إلى أن الجهات المعنية شكلت لجان تحقيق لمراجعة الإجراءات الحكومية في هذا الشأن وسيتم محاسبة أي جهة لم تقم بدورها على أكمل وجه، وعلى المنظمات بدورها العمل بالمثل ومراجعة سياساتها وإجراءاتها في الجمهورية اليمنية لضمان عدم تكرار وصول مواد فاسدة أو منتهية. ولفت مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلى أن ظروف التخزين السيء أحياناً أو إجراءات النقل غير السليمة تؤدي إلى تلف بعض هذه المواد في حين أن بعضها تصل إلى البلاد وهي مقاربة على الانتهاء ولم تعد صالحة للتوزيع والاستخدام الآدمي.

وبين أن هناك خيارات أخرى أفضل وأقل تكلفة من حيث التشغيل والوصول للمواطن اليمني يجب على المنظمات دراستها كبديل لتوزيع المواد الغذائية وهي تقديم المساعدات النقدية او في الحد الأدنى شراء هذه المواد من الداخل اليمني. وجدد التأكيد على حرص الدولة على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان وصول هذه المساعدات إلى الأكثر ضرراً من مستحقيها من مسوح ومراجعة وتدقيق يتطلبه ذلك.. مؤكداً أن الدولة ستقوم بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المنظمات والعمل معها بما يضمن مصلحة المواطن.

بدوره أكد الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي أن البرنامج يأخذ على محمل الجد مثل هذه الملاحظات وسيقوم بالتحقيق فيها وبحث الأسباب والجهات التي أدت إلى ذلك. وأشار إلى أن البرنامج سيعمل على إيجاد آليات أفضل لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها والاستفادة القصوى من هذه المساعدات.. لافتا إلى أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن سهولة وسلاسة الانتقال والتحرك.

وتم خلال اللقاء إقرار تشكيل فريق عمل مشترك من الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وبرنامج الأغذية العالمي للنزول الميداني وعمل تقارير عن أسباب تلف هذه المواد خلال مدة أسبوعين، على أن يتم عقد لقاء ثاني لتدارس المخرجات والنتائج التي من شأنها ضمان عدم تكرار ذلك.

المصدر: المسيرة نت