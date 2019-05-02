حماس تعلن أن مسيرات العودة غداً ستكون تحت عنوان “الجولان عربية سورية”

أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار غدا تحت عنوان “الجولان عربية سورية”، تأكيد على حضور القضايا القومية العربية في الوجدان والفعل الفلسطيني.

وأشار قاسم إلى أن مسيرات “الجولان عربية سورية” تؤكد على المصير المشترك لأمتنا العربية المجيدة، وأن تحرير الأرض العربية يتطلب توحيد جهود الأمة على عدونا المركزي المتمثل بالكيان الصهيوني، وإنهاء الخلافات البينية، التي لا تخدم إلا الاحتلال.

ولفت قاسم إلى أن مسيرات العودة شكلت حائط صد حقيقي أمام “صفقة القرن” التي كانت القرار الأمريكي بخصوص الجولان أحد فصولها، وقال إن ” استمرار المسيرات واسنادها عربياً هي الصخرة التي ستتحطم عليها كل مشاريع تصفية الحقوق العربية”.

المصدر: موقع المنار