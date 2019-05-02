السيد نصر الله للبنانيين: لا تسمحوا لأحد ان يهوّل عليكم فلبنان يملك قوة حقيقية

لفت الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته خلال الذكرى السنوية للشهيد القائد مصطفى بدر الدين (السيد ذوالفقار) ان الكثير من الشهداء لم يتم تقديمهم الى الناس إلا بعد استشهادهم لاسباب لها علاقة بحياتهم وبعمل المقاومة وعند تقديمهم يجب الاستفادة من الدروس والعبر في حياتهم.

واشار الى ان السيد ذوالفقار كان من المجاهدين الاوائل في المقاومة، ومن صفاته التدين والذكاء وحمل هم شعبه وبلده وامته وروح المسؤولية من البداية . واضاف ان السيد ذوالفقار كان من الشباب الذين يحملون هم فلسطين المحتلة وكيف ان ثروات امتنا تنهب من الاميركيين وكيف ان شعوبنا ومن بينها الشعب اللبناني تحمل الاهمال والفقر.

كما لفت ان هؤلاء الشباب من امثال السيد ذوالفقار كانوا يرون الهيمنة الاميركية والاسرائيلية ويرتبون على تحمل المسؤولية العمل والنشاط ، مشيرا ان في لبنان اليوم يعتبر حمل همّ امتك او وطنك او مقدسات الامة امرا مستغربا او مدان لدى البعض او يرقى الى الخيانة الوطنية.

واضاف: البعض في لبنان يريدك ان تحمل فقط همّ حزبك او منطقتك او طائفتك دون غيرك رغم اننا مشتركون في الحرمان والبطالة، ويعيبون عليك التدخل في شؤون الطوائف الاخرى، وميزة المقاومة والسيد ذوالفقار واخوانه انهم يرفضون هذه الثقافة .

حول التهويل على لبنان لفت السيد نصر الله انه يوجد جو تهويل دائم بالحرب الاسرائيلية على لبنان وهذا ليس مجرد كلام اعلامي او سياسي او مجرد حرب نفسية بالهواء، وانما له هدف يتمثل بالضغط على الدولة اللبنانية للخضوع وتقديم التنازلات.

واشار السيد نصر الله ان أميركا تسعى الحصول على تنازلات لبنانية بموضوع الحدود البرية والبحرية ومزارع شبعا لصالح العدو الاسرائيلي، وايضا الحصول على تنازلات بنقاط قوة لبنان وبينها المقاومة وصواريخها.

وقال : ايها اللبنانيون لا تسمحوا لأحد ان يهول عليكم ولا يمارس حربا نفسية، انتم لستم ضعفاء ولبنان قوي بجيشه وشعبه ومقاومته ، لبنان يملك قوة كبيرة جدا وهي قوة حقيقية وجادة .

وقال السيد نصر الله: الخبراء في كيان العدو يتحدثون عن نقاط الضغف الكثيرة في جيش العدو وكذلك في لبنان هناك الكثير من نقاط القوة ولا يمكن للعدو ان يمس بقدرة وجهوزية المقاومة في لبنان.

واذ لفت ان المقاومة لديها القدرة ان تدخل الى الجليل، سأل: اسرائيل هذه العاجزة عن الدخول الى غزة هل هي قادرة على الدخول الى الجنوب؟ ليضيف: اجدد لكم باسم اخوانكم في المقاومة الاسلامية ان الفرق والالوية الاسرائيلية التي ستفكر في الدخول الى جنوب لبنان ستدمر وتحطم وامام شاشات التلفزة العالمية.

وحول مزارع شبعا قال السيد نصر الله انه منذ العام 2000 حول موضوع الارض اللبنانية في شبعا او غيرها، قلنا ان الدولة هي التي تحدد اذا كانت لبنانية او غيرها، والمقاومة تلتزم بذلك وتعتبر ان من مسؤوليتها تحريرها ، اضاف : القرى السبع لم تقل الدولة انها لبنانية وكذلك بخصوص العديد من النقاط في القرى الامامية عند ترسيم الحدود، على الرغم من قناعاتنا بلبنانيتها الا ان الامر متروك لما تقرره الدولة اللبنانية.

اضاف ان مزارع شبعا ومنذ العام 2000 يتم التأكيد على لبنانيتها في كل البيانات الوزارية وحتى اليوم ونحن نلتزم بذلك، اما من يغير برأيه حول هذا الامر فهذا لن يقدم ولن يؤخر شيئا وانما هذا كلام بالهواء.

واعتبر السيد نصر الله انه يوما بعد يوم يتأكد صوابية قرارنا بالذهاب الى سوريا حيث استشهد السيد ذوالفقار، وكلما سقطت الاقنعة وظهرت الوثائق والاعترافات نحن نزداد ثقة ان ما قمنا به كان في زمانه ومكانه الصحيح.

وتطرق الامين العام لحزب الله الى داعش ودوره فقال انه لا يجوز لشعوب المنطقة ان تنسى من هي داعش وما هو فكرها وما صنعته ومن دعمها وكيف يصدر هذا الفكر من السعودية الى العالم بطلب اميركي. واضاف ان البعض لا يفعل اي شيء ضد اسرائيل بينما يسأل سوريا عن المقاومة في الجولان، يكفي سوريا انها لم تستسلم ودعمت المقاومين.

ولفت ان داعش حققت انجازات لاميركا واسرائيل واوجدت شلالات من الدم بين شعوب المنطقة وبنت جدرانا من الحقد والبغضاء، وما زالت تمثل تهديدا لشعوب المنطقة، فلافة داعش المزعومة انتهت والجيش العسكري انتهى لكن داعش الفكر والقيادة والخلايا الانتحارية لا تزال موجودة وسيتم تفعليها في سوريا والعراق، مشيرا في هذا السياق ان ما يجري من تعاون عسكري عراقي سوري على الحدود هو واجب وضروري واكيد.

ولفت السيد نصر الله ان الخطر لم ينته عن لبنان، حققنا انتصارات كبيرة على داعش واخواتها لكن يجب نتعامل ان التهديد قائم ويجب ان يعالج مشيرا اننا يجب ان لا ننسى من المسؤول.. اميركا والسعودية بالدرجة الاولى مسؤولتان.

وعن السياسة الاميركية والسعودية قال ان الاصرار الاميركي السعودي على استمرار الحرب على اليمن لا يجوز السكوت عنه، وكذلك الاعدامات التي حصلت في السعودية بينما المحاكمات صورية وسرية، الجميع يسكت عن كل هذه الجرائم فقط لان المال يحكم المصالح بدون وجود قيم وقانون ومؤسسات دولية. واشار ان كل ما يجري في المنطقة في خدمة اسرائيل واميركا ، كما اعتبر ان على اهل السودان والجزائر التنبه لكل ما يجري ولما يخطط لهم.

واشار الى الاذلال الذي تمارسه الادارة الاميركية وترامب للنظام السعودي فقال انه رغم كل ما يفعلونه لخدمة اميركا، يخرج ترامب ويهينهم ويشتمهم، متسائلا الهذه الدرجة الاذلال والانسحاق ؟ واذ اشار الى ما قاله ترامب عن الحصول على 450 مليار دولار من السعوديين سأل هل الاموال التي تدفع لترامب هي ملك لآل سعود؟ هذا ملك عام للشعب السعودي وللامة والمسلمين، بأي حق تدفع هذه الاموال لترامب؟

وتطرق السيد نصر الله الى الموضوع المالي اللبناني فقال: بخصوص الموازنة نفضل ان لا نعبر عن آرائنا بوسائل الاعلام ويمكن النقاش في مجلس الوزراء، اذا قمنا بتسجيل النقاط على بعضنا في الاعلام لن نحقق المطلوب بالاصلاح ومنع الانهيار . اضاف ان الكثير مما نشر في وسائل الاعلام غير موجود في مشروع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء وهذا يجب ان يخفف بعض المخاوف .

واكد سماحته ان المطلوب تقشف واصلاح اقتصادي وايضا يجب على المصارف ان تتحمل مسؤولية لكن السؤال للمصارف اذا انتم لم تتعاونوا في الوضع القائم ماذا ستحصّلون اذا حصل الانهيار؟

وشدد ان على المصارف المبادرة للمشاركة بالحل بخصوص خدمة الدين وتخفيض الفائدة وهذا اقل الواجب الوطني والاخلاقي والمصلحي و اذا لم تبادر المصارف فعلى الحكومة ومجلس النواب ان يتحملوا مسؤولية في هذا الاطار .

السيد نصر الله كان في مستهل الحديث جدد بالذكرى السنوية لاستشهاد السيد مصطفى بدر الدين، التبريك والتعزية لعائلته الكريمة فردا فردا، كما بارك للجميع بقدوم شهر رمضان المبارك سائلا الله تعالى ان نوفق جميعا لصيامه وقيامه والاستفادة من حسن الضيافة الالهية فيه ، كما بارك للعمال والمجاهدين في سبيل لقمة عيش عيالهم الكريمة بمناسبة عيد العمال، وهم كالمجاهدين تماما ولهم حقوقهم التي يجب ان تؤدى لهم ايا كانت الظروف.

المصدر: موقع المنار