السيد نصر الله: على المصارف المبادرة للمشاركة بالحل بخصوص خدمة الدين وتخفيض الفائدة وهذا اقل الواجب الوطني والاخلاقي والمصلحي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2019 - 19:03

السيد نصر الله: على المصارف المبادرة للمشاركة بالحل بخصوص خدمة الدين وتخفيض الفائدة وهذا اقل الواجب الوطني والاخلاقي والمصلحي

منذ 15 mins 2 May، 2019
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