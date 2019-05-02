السيد نصر الله: لكن السؤال للمصارف اذا انتم لم تتعاونوا في الوضع القائم ماذا ستحصلون اذا حصل الانهيار؟ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 2 2019 - 19:03

السيد نصر الله: لكن السؤال للمصارف اذا انتم لم تتعاونوا في الوضع القائم ماذا ستحصلون اذا حصل الانهيار؟

منذ 18 mins 2 May، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة