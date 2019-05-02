السيد نصر الله: المطلوب تقشف واصلاح اقتصادي وايضا يجب على المصارف ان تتحمل مسؤولية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2019 - 19:03

السيد نصر الله: المطلوب تقشف واصلاح اقتصادي وايضا يجب على المصارف ان تتحمل مسؤولية

منذ 19 mins 2 May، 2019
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