السيد نصر الله: المطلوب تقشف واصلاح اقتصادي وايضا يجب على المصارف ان تتحمل مسؤولية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2019 - 19:03
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عملية واسعة على طرفي الحدود السورية العراقية المشتركة من الجيش السوري وحلفائه ومن الحشد الشعبي لتحريرها من ارهابيي داعش
تطهير المنطقة الممتدة من محيط مدينة البوكمال بريف دير الزور مرورا بالمعيزلة وصولا الى الصوانة والبصيري بريف حمص الشرقي
الجيش السوري وحلفاؤه يواصلون تطهير منطقة سد الوعر ومحيط منطقة التنف على الحدود مع العراق من فلول داعش الارهابي
قوات الحشد الشعبي تقوم بتطهير المناطق المقابلة من فلول ارهابيي داعش من الجانب العراقي والمقدرة بأكثر من 230 كلم
سانا: الجيش السوري يقضي على إرهابيين من "النصرة" في قريتي الحويز وتل هواش بريف حماه الشمالي الغربي
مراسل المنار: إستشهاد مدني وإصابة 4 بجروح نتيجة شظايا قذائف صاروخية إستهدفت ريف جبلة بمحافظة اللاذقية
سانا: عودة مئات الأسر من مخيم اللركبات بمنطقة التنف عبر ممر جليغم بريف حمص الشرقي الى مراكز الاقامة المؤقتة في حمص
نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: على الأتراك أن يعوا أن سوريا مصممة على استعادة كل ذرة تراب من أرضها
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: أميركا تدعم الارهاب المتمثل بالكيان الصهيوني ولن نركع أمام الضغوط التي تمارسها
رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني: الشعب يرفض شروط ترامب المذلة للتفاوض للوصول الى اتفاق نووي جديد
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات جمعة "الجولان عربية سورية" في مخيمات العودة شرقي غزة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: يهدّد بقصف كبرى المدن الإسرائيلية في حال تمّ المساس بالمقاومة
النخالة: المقاومة مرتبطة بوجود "إسرائيل" وطالما هي موجودة فإن المقاومة باقية وستظل مستمرة
حركة حماس: قصف الاحتلال لمواقع المقاومة وتراجعه عن مساحة الصيد يشكل استمرارا لأشكال العدوان والتلكؤ من تنفيذ التفاهمات
نادي الأسير الفلسطيني: ثلاثة معتقلين اداريين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجن النقب
نادي الأسير الفلسطيني: ادارة معتقل عسقلان تفرض غرامات مالية على 24 أسيرا وتحرمهم من الزيارة
اعلام العدو: رئيس الموساد تولى مؤخراً مع مسؤولين اماراتيين ترتيب مشاركة وفد صهيوني في مؤتمر سيعقد في دبي العام المقبل
رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو: نجحنا في تكوين تحالفات وعلاقات سلمية وطبيعية مع بعض جيراننا العرب
لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية: معالجة الأزمة يتم بإستعادة الدولة لمواردها الأساسية التي تخلت عنها
حاكم مصرف لبنان من قصر بعبدا: الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى مستقرة
الرئيس الفنزويلي: نحن في خضم المعركة والمعنويات يجب أن تكون في أقصى مستوياتها لتجريد جميع الانقلابيين الخونة من أسلحتهم
أمين عام منظمة "أوبك": من المستحيل إستبعاد النفط الإيراني من السوق العالمية
الهند: السلطات تجلي نحو 800 ألف شخص في الساحل الشرقي قبل الوصول المتوقع لإعصار فاني القوي
الأمين العام لحزب الله يتحدث بعد قليل في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدر الدين في ثانوية الإمام المهدي (ع) الحدث
السيد نصر الله: المطلوب تقشف واصلاح اقتصادي وايضا يجب على المصارف ان تتحمل مسؤولية
منذ 19 mins
2 May، 2019
التعليقات
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السيد نصر الله: اذا لم تبادر المصارف فعلى الحكومة ومجلس النواب ان يتحملوا مسؤولية في هذا الاطار
السيد نصر الله: على المصارف المبادرة للمشاركة بالحل بخصوص خدمة الدين وتخفيض الفائدة وهذا اقل الواجب الوطني والاخلاقي والمصلحي
المكتب الإعلامي لوزيرة الطاقة: من المتوقع صدور نتيجة عينات تلوث الجية غدا صباحا وسيتم الإعلان عنها
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