السيد نصر الله: كثير مما نشر في وسائل الاعلام غير موجود في مشروع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء وهذا يجب ان يخفف بعض المخاوف – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2019 - 19:03

السيد نصر الله: كثير مما نشر في وسائل الاعلام غير موجود في مشروع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء وهذا يجب ان يخفف بعض المخاوف

منذ 20 mins 2 May، 2019
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