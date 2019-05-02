السيد نصر الله: بخصوص الموازنة نفضل ان لا نعبر عن آرائنا بوسائل الاعلام ويمكن النقاش في مجلس الوزراء، اذا قمنا بتسجيل النقاط على بعضنا في الاعلام لن نحقق المطلوب بالاصلاح ومنع الانهيار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 2 2019 - 19:03

السيد نصر الله: بخصوص الموازنة نفضل ان لا نعبر عن آرائنا بوسائل الاعلام ويمكن النقاش في مجلس الوزراء، اذا قمنا بتسجيل النقاط على بعضنا في الاعلام لن نحقق المطلوب بالاصلاح ومنع الانهيار

منذ 23 mins 2 May، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة