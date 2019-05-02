السيد نصر الله: هل الاموال التي تدفع لترامب هي ملك لآل سعود؟ هذا ملك عام للشعب السعودي وللامة والمسلمين، بأي حق تدفع هذه الاموال لترامب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2019 - 19:03

السيد نصر الله: هل الاموال التي تدفع لترامب هي ملك لآل سعود؟ هذا ملك عام للشعب السعودي وللامة والمسلمين، بأي حق تدفع هذه الاموال لترامب

منذ 28 mins 2 May، 2019
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