السيد نصر الله: رغم كل ما يفعلونه لخدمة اميركا، يخرج ترامب ويهينهم ويشتمهم، لهذه الدرجة الاذلال والانسحاق أين العروبة والعشائر؟ اين الذين يدافعون عن السعودية في لبنان عندما يهينها ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2019 - 19:03

السيد نصر الله: رغم كل ما يفعلونه لخدمة اميركا، يخرج ترامب ويهينهم ويشتمهم، لهذه الدرجة الاذلال والانسحاق أين العروبة والعشائر؟ اين الذين يدافعون عن السعودية في لبنان عندما يهينها ترامب

منذ 30 mins 2 May، 2019
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