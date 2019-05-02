أبرز التطورات على الساحة السورية

المشهد الميداني والأمني:

طهّرَ الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة من فلول مسلحي تنظيم داعش كامل المنطقة الممتدة من محيط مدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي وصولاً إلى منطقتي “الصوانة، البصيري” إلى الجنوب الغربي من مدينة تدمر بريف حمص الشرقي مروراً بمناطق المعيزلة، المحطة الثانية، سد الوعر ومحيط منطقة التنف على الحدود السورية العراقية.

بالتوازي مع قيام قوات الحشد الشعبي من الجانب العراقي بتطهير المناطق المقابلة للمنطقة الممتدة من البوكمال إلى محيط التنف من فلول مسلحي التنظيم.

دمشق وريفها:

ـ أعلن مصدر عسكري أن وحدات الهندسة في الجيش السوري فجرت ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في حي التضامن جنوب دمشق.

حمص:

ـ عادت مئات الأسر من المهجرين السوريين القاطنين في مخيم الركبان بمنطقة التنف على الحدود السورية _الأردنية عبر ممر جليغم بريف حمص الشرقي، بعد احتجازهم لسنوات من قبل قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها من الإرهابيين، ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السورية لإعادة المهجرين السوريين إلى مناطقهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب.

حيث تم نقل الأسر العائدة عبر حافلات جهزتها الجهات المعنية إلى مراكز الإقامة المؤقتة في حمص بعد تسجيل بياناتهم الشخصية وتقديم مساعدات غذائية وصحية للمحتاجين منهم.

دير الزور:

ـ عُثرَ على جثة شخص مقتول على أيدي مسلحين مجهولين، في بلدة ذيبان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الرقة:

ـ قُتلَ أحد مسلحي “قسد” على أيدي مسلحين مجهولين، في قرية حمام التركمان بريف الرقة الشمالي.

كما قُتلَ أحد مسلحي “قسد” جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه في قرية عين العروس جنوب مدينة تل أبيض بالريف ذاته، وعلى أثرها اعتقلت “قسد” عدداً من أهالي القرية وقامت بنقلهم إلى مدينة تل أبيض لـ “التحقيق” معهم، يوم أمس.

حماه:

ـ قضى الجيش السوري على إرهابيين من “جبهة النصرة” في قريتي الحويز وتل هواش بريف حماه الشمالي الغربي.

المشهد العام:

محلياً:

ـ قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إنه يجب على الجانب التركي أن يعلم أننا لن نقبل ببقاء الجماعات المسلحة في إدلب، مضيفاً على الأتراك وغيرهم أن يعوا أن سوريا مصممة على استعادة كل ذرة تراب من أرضها، ولن نسمح لتركيا بالسيطرة ولو حتى على سنتيمتر واحد من الأراضي السورية.

وأشار المقداد خلال تصريحات إعلامية إلى أنه يجب على المنظمات الكردية التي أصبحت أداة رخيصة بأيدي الأميركي أن يكون ولاؤها الأساسي للوطن وليس لأعدائه.

ـ بدأت فعاليات الملتقى الوطني لجماهير محافظة الحسكة بمشاركة شيوخ القبائل ووجهاء العشائر رفضاً للوجود الأمريكي والتهديدات التركية والمشاريع الانفصالية في المنطقة.

دولياً:

ـ أشار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال رده على سؤال في مؤتمر صحفي بشأن المحادثات التركية هذا الأسبوع مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن أنقرة وواشنطن تقتربان من الاتفاق على تفاصيل “منطقة آمنة” مزمعة في شمال شرق سوريا على الحدود التركية.

ـ قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، إن البحرين لا تجري وراء التطبيع مع “النظام السوري”، بل تريد كما بلدان عربية أربع هي: مصر والأردن والسعودية والإمارات، تفعيل دور عربي بقي غائباً لمدة طويلة والعودة إلى هذا الملف مباشرةً وليس عبر أطراف إقليمية، سواء إيران أو تركيا. وأن موضوع الحل السياسي يجب أن يُترك للسوريين، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية يجب أن تُطرح في أوانها.

المصدر: الاعلام الحربي