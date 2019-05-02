نائب وزير الخارجية السوري لسبوتنيك: الدولة السورية ستستخدم كل السبل من أجل إعادة أرضها المحتلة من تركيا والولايات المتحدة وكل أعداء سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2019 - 16:42
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نائب وزير الخارجية السوري لسبوتنيك: الدولة السورية ستستخدم كل السبل من أجل إعادة أرضها المحتلة من تركيا والولايات المتحدة وكل أعداء سوريا
منذ 1 ساعة
2 May، 2019
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