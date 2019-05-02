نائب وزير الخارجية السوري لسبوتنيك: الدولة السورية ستستخدم كل السبل من أجل إعادة أرضها المحتلة من تركيا والولايات المتحدة وكل أعداء سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 2 2019 - 16:42

نائب وزير الخارجية السوري لسبوتنيك: الدولة السورية ستستخدم كل السبل من أجل إعادة أرضها المحتلة من تركيا والولايات المتحدة وكل أعداء سوريا

منذ 1 ساعة 2 May، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة