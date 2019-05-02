بلدية الجية: شاطئ البلدة نظيف ولا تسرب للفيول

أوضحت بلدية الجية “ان التلوث النفطي الذي نتج عن تسرب بقايا مادة الفيول، الذي يرجح إما من تغسيل التوربينات في معمل الجية الحراري ومخلفاته، واما من بواخر الفيول، التي تفرغ حمولتها في معمل الجية، لم يصب شاطئ الجية، انما اصاب الشاطئ جنوب المعمل بسبب التيارات البحرية وحركة الرياح، بعكس ما أوردته بعض وسائل الاعلام، واكدت البلدية في بيان لها ان كل شاطئ البلدة نظيف من تلك المواد، ودعت الوزارات والجهات المختصة الى فتح تحقيق بالامر لوقف هذا المسلسل البيئي الخطير الذي يضرب ساحل المنطقة من حين لآخر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام