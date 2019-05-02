اغلاق حاجز حوارة جنوب نابلس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس المحتلة إضافة إلى إغلاق الطريق المؤدية إلى قلقيلية.

وقالت مصادر أمنية “إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة، وانتشرت على طول الطريق وسط البلدة حتى مفرق بيتا، اضافة الى اغلاق الطريق الواصلة الى قلقيلية، وفتحت حاجز عورتا كطريق بديل للمواطنين”.

وأوضح المصدر، أن “قوات الاحتلال داهمت عدة محال تجارية، واستولت على تسجيلات الكاميرات فيها، بذريعة البحث عن شاب استهدف احدى مركبات المستوطنين بالحجارة وسط بلدة حوارة”.

وكان مستوطن أصيب بصورة طفيفة بعد مزاعم لقوات الاحتلال عن قيام شبان فلسطينيين برشق سيارته بالحجارة قرب حوارة جنوب نابلس.

وقالت يديعوت احرينوت أنه قد اطلق جنود الاحتلال النار في الهواء، أما الشبان انسحبوا من المكان.

المصدر: فلسطين اليوم