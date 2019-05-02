تقرير: مواقع التواصل الاجتماعي تعج بنصائح طبية خاطئة

نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية تقريراً، نصحت فيه متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بالابتعاد تماماً عن المؤثرين ونصائحهم فيما يتعلق بالأنظمة الغذائية.

واستشهدت «إندبندنت»، في تقريرها، بدراسة حديثة صادرة عن «جامعة جلاسجو» الإسكتلندية، التي أكدت أن 8 من كل 9 نصائح غذائية يسديها المؤثرون إلى متابعيهم عبر التواصل الاجتماعي، بما يعادل 88% خاطئة، ولا تستند إلى أي أساس علمي.

ورصدت الدراسة القنوات الحسابات الشخصية والمدونات لأشهر المؤثرين المتخصصين في النصائح الغذائية واللياقة البدنية، ليس على مستوى إسكتلندا فحسب، وإنما على مستوى المملكة المتحدة بكاملها. وقالت كريستينا صباغ، قائدة الفريق البحثي الذي أجرى الدراسة: «اكتشفنا أن غالبية النصائح المقدمة لمتابعي تلك المنصات لا ترقى إلى مستوى النصائح العلمية، ولا يمكن اعتبارها موثوقاً، بل على العكس، فهي في كثير من الأحيان تأتي بنتائج عكسية». وأضافت صباغ قائلةً: «اليوم بات بإمكان أي توم، ديك أو هاري أن يخرج على الناس بمنشور ومقطع فيديو عبر التواصل الاجتماعي، يقول لهم فيه ما يشاء من دون رقابة، ويصدقونه ويتبعون نصائحه».

المصدر: اخبار الان