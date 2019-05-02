علماء يكتشفون ترياقا ضد أكثر الكائنات سمية في العالم

وجد العلماء من جامعة سيدني الأسترالية ترياقًا ضد أكثر الكائنات سمية في العالم وهو قنديل البحر المكعب.

ووفقا لدراسة قامت بها الجامعة، فإن هذا النوع من قناديل البحر يمتلك ما يكفي من السم لقتل أكثر من 60 شخصا. حيث إن لدغة منه تسبب ألما لا يطاق، ومن ثم حصول سكتة قلبية. وأكد العلماء أن الإنسان يموت بعد عدة دقائق بعد تلقيه سم هذا الكائن.

وأجرى العلماء الدراسة في مركز تشارلز بيركنز، عندما اكتشفوا دواءًا يساعد على مكافحة سم القنديل المكعب، في حال تم حقنه للشخص في وقت لا يتجاوز 15 دقيقة بعد اللدغة، وحتى الآن نجحوا في اختبار الترياق فقط على الخلايا البشرية خارج الجسم والفئران الحية.

قال أحد القائمين على الدراسة “لقد درسنا كيفية عمل السم، من أجل أن نفهم أكثر كيف يسبب الألم. وباستخدام طرق تحرير الجينوم الجديدة لـ”CRISPR” تمكنا من تحديد بسرعة كيف يقتل هذا السم الخلايا البشرية. ولحسن الحظ، عندما قمنا بتجربة الترياق على الفئران المختبرية، وجدنا أنه يمكن أن يمنع تندب الأنسجة والألم الذي يسببه سم القنديل، و العلماء لا يعرفون حتى الآن “ما إذا كان الترياق سيوقف حصول النوبة القلبية” وسوف تتطلب الدراسة المزيد من البحوث والتمويل.

المصدر: سبوتنك