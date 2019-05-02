التوحيد دان قرار إلغاء الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية

دان حزب التوحيد العربي “القرار الأميركي العدواني الذي أعلنه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، بإلغاء الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية”، واكد في بيان “تضامنه ووقوفه الى جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية قيادة وحكومة وشعبا، والى جانب كل أحرار العالم في مواجهة هذه الغطرسة الأميركية”.

ووصف “بدء سريان الغاء العقوبات الأميركية لمستوردي النفط الايراني بالجائر والذي سيصيب باقي الدول بأضرار كبيرة”، مؤكدا “أن مثل هذه السياسة ستبوء بالفشل كما فشلت مثيلاتها، وسترتد على واشنطن وتزيد من عزلتها في المحافل الدولية”.

ودعا الشعوب الحرة، “إلى أوسع تضامن مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ضد الهجوم الارهابي الأميركي المستمر عليها، والتصدي لإجراءات الحظر الأميركية الظالمة والتي تشكل نموذجا بارزا للارهاب الذي يستهدف الشعب الايراني الحبيب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام