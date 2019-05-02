خريس: حركة أمل لن تسمح بالمس بحقوق الموظفين والعسكريين والمتقاعدين

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية خلال إلقائه كلمة حركة أمل في احتفال تأبيني في بلدة ارزي، ان الحركة وكتلة التنمية والتحرير “مع موازنة تقشفية بالكامل”.

وقال “نعم نحن مع موازنة التقشف لكن هناك خطوط حمر لا يمكن ان تقبل حركة أمل بتجاوزها. لن نسمح بالمس بحق الموظفين والعسكريين سواء من هم في الخدمة الفعلية او المتقاعدين لكن في المقابل المطلوب لجم الهدر ووقف السرقات”.

وأشار خريس في كلمته الى مشروع قانون الانتخابات النيابية “الذي ستقدمه كتلة التنمية والتحرير المرتكز على لبنان دائرة انتخابية واحدة”، مؤكدا ان “المدخل الحقيقي للدخول الى رحاب الوطن والخروج من الطائفية والمذهبية والعائلية والعشائرية هو من خلال قانون انتخابات نيابية عصري يقوم على النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام