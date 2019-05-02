التحكم المروري: 3 قتلى و31 جريحا في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2019 - 08:13

التحكم المروري: 3 قتلى و31 جريحا في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 24 mins 2 May، 2019
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