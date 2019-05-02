اعادة 84 طفلا من العراق إلى طاجيكستان

وصل 84 طفلا إلى طاجيكستان من العراق حيث صدرت على اهاليهم احكاما بسبب انضمامهم لتنظيم داعش وغيره من المجموعات الارهابية، حسبما صرحت وزارة خارجية طاجيكستان الاربعاء.

وقالت الوزارة على موقعها على الانترنت أن 84 طفلا جميعهم من طاجيكستان “اجبروا على الانضمام” إلى جماعات مسلحة بعد تجنيد اهاليهم. واضافت أنه تمت إعادة الأطفال في رحلة خاصة من بغداد إلى العاصمة دوشانبي.

وفي شباط/فبراير، ذكرت الوزارة أنها تسعى إلى إعادة 75 طفلا من العراق حيث تقضي 43 امرأة طاجيكية احكاما بالسجن لارتكابهن جرائم تتعلق بالارهاب. وأقر وزير الخارجية الطاجيكستاني سراج الدين مهر الدين أن اعادة هؤلاء السجينات إلى طاجيكستان أكثر صعوبة بكثير.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية