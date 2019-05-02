ليبيا تعتقل أعدادا من المهاجرين تم اعتراضهم قبالة سواحلها

أعلنت البحرية الليبية الأربعاء انها اعترضت قاربا يحمل 96 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل البلاد واقتادتهم الى ميناء الخمس حيث جرى توقيفهم.

وقال بيان للقوات البحرية ان “زورقا تابعا لحرس السواحل اعترض الثلاثاء قاربا مطاطيا متهالكا على متنه 96 مهاجرا غير شرعي”.

وأشار البيان الى ان جميع المهاجرين من الرجال وغالبيتهم من السودان وبنغلادش. وقد جرى تقديم المساعدة الطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، قبل نقلهم الى مركز ايواء في بلدة الخمس على بعد 100 كيلومتر من طرابلس.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن 96 مهاجرا قد “أعيدوا” إلى ليبيا، وأن شريكا محليا للمنظمة أخضعهم لفحوص طبية. وقالت المنظمة على موقع تويتر “بينما نتابع تقديم المساعدة اللازمة لهم في مركز الاحتجاز، نعيد التأكيد على أن ليبيا ليست ميناء آمنا وأن الاعتقال التعسفي يجب أن ينتهي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية