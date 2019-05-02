اليمن: طيران العدوان يشن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء الأربعاء سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح مصدر أمني يمني في صنعاء أن “طيران العدوان الغاشم استهدف بأكثر من 13 غارة على مطار صنعاء الدولي و قاعدة الديلمي الجوية”، ولفت إلى أن “الطيران مستمر في التحليق في أجواء العاصمة”.

وأشار المصدر إلى أن “الغارات الإجرامية خلفت أضرارا بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”، وأدان “عنجهية قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وتصعيدها في استهداف العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات وتدمير منازل وممتلكات المواطنين بشكل متعمد”.

المصدر: موقع انصار الله