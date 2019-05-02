ميركل: سندعم “بوركينا فاسو” لمواجهة الارهاب

وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي وصلت إلى واغادوغو الأربعاء المحطة الأولى ضمن جولة سريعة في منطقة الساحل الافريقي بتقديم مساعدات إلى بوركينا فاسو من اجل تعزيز قواتها الدفاعية ضد الارهاب.

وقالت ميركل “تحدثنا عن تدهور الوضع الأمني ونريد أن نكون إلى جانب بوركينا فاسو خصوصا في مجال التعاون الأمني”، وتابعت “سندعم بوركينا في تعزيز قدرات الشرطة وسنقدم مساعدة من 7 إلى 10 ملايين يورو لأن الوضع في الشرق وفي شمال البلاد لا يتيح للأطفال الذهاب إلى المدرسة والسكان يعيشون في حالة من انعدام الأمان”، واضافت “نحن بحاجة لمعالجة هذه القضايا في أسرع وقت ممكن”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية