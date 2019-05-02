“القومي”: نقف بجانب فنزويلا ضد التدخل الاميركي السافر

دان الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان “تدخل الولايات المتحدة الأميركية السافر في شؤون فنزويلا الداخلية ووقوفها وراء الانقلاب الفاشل ومحاولاتها المستمرة للنيل من أمن واستقرار فنزويلا”.

ورأى القومي في بيان له الاربعاء أن “السياسات العدوانية التي تنتهجها الإدارة الأميركية ضد فنزويلا وسائر الدول التي ترفض الهيمنة الأميركية سياسات تضرب عرض الحائط بالقانون المواثيق الدولية والإنسانية، مما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ويقوض الاستقرار العالمي”.

وحذر القومي من “التمادي الأميركي في استهداف الدول ذات السيادة الذي سيخلق مشكلات عالمية، لن يكون المتضرر منها الدول المستهدفة وشعوبها وحسب بل كل دول وشعوب العالم”، وتابع “لذلك فإن نأي ما يسمى المجتمع الدولي بنفسه، عن إدانة ومواجهة سياسات الغطرسة والعدوان الأميركية، ستكون له نتائج كارثية وسيؤدي إلى عواقب وخيمة”.

وأكد القومي وقوفه إلى “جانب جمهورية فنزويلا البوليفارية، رئيسا وقيادة وجيشا وشعبا”، مشيدا “بصمودهم في مواجهة الحصار والعقوبات ودفاعهم عن سيادة بلدهم وحرية قراره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام