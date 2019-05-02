الشيخان القطان وعبد الرزاق: لانصاف العمال ولتمويل الموازنة من صناديق الهدر والفساد

استقبل رئيس “رابطة الشغيلة” في لبنان زاهر الخطيب الاربعاء رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة.

وأكد الشيخ القطان إن “العمال في لبنان محرومون من أبسط حقوق العيش بكرامة لأن الحد الادنى للاجور ما عاد يكفي طعاما وشرابا وحياتا كريمة للبنانيين”، وطالب “الحكومة أن تسعى جاهدة الى إنصاف العمال وإعطائهم أبسط حقوق العيش بكرامة”.

بدوره، قال الشيخ عبد الرزاق “يهمنا أن تكون أولويات الحكومة وهي تصيغ الموازنة، المواطن اللبناني وأن تمول هذه الموازنة من صناديق الهدر والفساد لا من جيوب المواطنيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام