الرئيس عون: أمتنا تحتاج لمن يزرع فيها الحوار واحترام حقوق الانسان

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ان أمتنا تحتاج لمن يزرع فيها غرس الحوار والتسامح والانفتاح واحترام حقوق الانسان. وتابع ان “المعلم بطرس البستاني ما زال مدرسة وطنية مشرقية عربية أممية، وقيمة خالدة”.

كلام الرئيس عون جاء خلال رعايته احتفالية الذكرى المئوية الثانية لميلاد المعلم بطرس البستاني بدعوة من جمعية “المعلم بطرس البستاني والهيئة الوطنية لأحياء ميلاده” الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وحشد كبير من الشخصيات.

ودعا الرئيس عون “الجيل الجديد إلى الاستلهام من المعلم بطرس البستاني تحديثه للغة العربية وحب المعرفة والثقافة وتوسيع أطر الفكر وتنمية الحس النقدي والمصداقية في الإعلام والتجرد في التعليم وشغف التعلم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام