بومبيو للافروف: “تدخل” روسيا بفنزويلا يزعزع العلاقات مع الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن “الوزير مايك بومبيو قال لنظيره الروسي سيرغي لافروف خلال اتصاله الهاتفي به الاربعاء إن موسكو تزعزع الاستقرار في فنزويلا”، ودعا “روسيا الى التوقف عن دعم الرئيس نيكولاس مادورو”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية مورغان اورتاغوس إن “بومبيو شدد خلال هذا الاتصال على أن تدخل روسيا وكوبا يزعزع الوضع في فنزويلا ويزعزع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا”.

وأشارت المتحدثة الى أن “بومبيو “حث أيضا روسيا على وقف دعمها لنيكولاس مادورو والى الانضمام الى الاغلبية الساحقة للدول الغربية التي تريد مستقبلا افضل للشعب الفنزويلي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية