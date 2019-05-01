مراسل المنار: طيران العدوان يشن 6 غارات على قاعدة الديلمي الجوية في #صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2019 - 23:05
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الإمام الخامنئي: الأميركيون والصهاينة يخططون ضد إيران في المجالات كافة والأمر لا يقتصر على الحكومة الحالية
الإمام الخامنئي: ترامب قدم خدمة لنا بتخليه عن القفاز الناعم الذي كانت تستخدمه الحكومات السابقة ضدنا
الإمام الخامنئي: العدو يبدو أنه لا يكشف عن استعدادات عسكرية للحرب لكن ينبغي على عسكريينا أن يحافظوا على جهوزيتهم
الإمام الخامنئي: على الشعب الإيراني أن يستعرض قدراته الحربية مقابل ما يستعرضه العدو من قدرات
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: صادراتنا غير النفطية في العام الايراني الماضي بلغت 43 مليار دولار
الشيخ روحاني: الأوروبيون اكتفوا بالأقوال دون أن يظهروا التزاما عمليا بالإتفاق
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يبحث التطورات في فنزويلا هاتفيا مع نظيره الامريكي مايك بومبيو
لافروف: تدخل واشنطن في شؤون فنزويلا وتهديد قيادتها انتهاك صارخ للقانون الدولي
احتفالات وتظاهرات عمالية في عدد من البلدان العربية والأجنبية بمناسبة عيد العمال العالمي
تظاهرة حاشدة في العاصمة اللبناني بيروت بمشاركة عدد من الأحزاب في عيد العمال العالمي
الالاف من العمال في قطاع غزة يتظاهرون لمناسبة عيد العمال للمطالبة بحقهم بالعمل وللتنديد بالحصار الاسرائيلي
الحكومة التونسية تعلن رفع "الأجر الأدنى المضمون" وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 6.5 بالمئة
اعلام العدو: رئيس الموساد تولى مؤخراً مع مسؤولين اماراتيين ترتيب مشاركة وفد صهيوني في مؤتمر سيعقد في دبي العام المقبل
رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو: نجحنا في تكوين تحالفات وعلاقات سلمية وطبيعية مع بعض جيراننا العرب
السودان: قوى الحرية والتغيير تقبل بلجنة وساطة مكونة من شخصيات قومية
قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تدعو إلى تظاهرة مليونية يوم الخميس للمطالبة بسلطة مدنية
المجلس العسكري السوداني يعفي الأمين العام للقصر الرئاسي
الاتحاد الافريقي يدعو المجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة لمجلس بقيادة مدنية خلال 60 يوماً
الشرطة الفرنسية توقف عشرات الاشخاص وتطلق الغاز على المحتجين خلال تظاهرة عيد العمال بالعاصمة باريس
القضاء البريطاني يقرر سجن مؤسس موقع ويكيليكس "جوليان أسانج" لـ 50 أسبوعاً
رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي تطالب وزير الدفاع "جايفين وليامسون" بالتخلي عن منصبه
الأمم المتحدة: حصيلة القتلى في اليمن قد تصل إلى ربع مليون شخص نهاية العام الحالي
رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يؤكد ان اسباب الازمات في سوريا وليبيا واليمن هي نتيجة تدخل القوى الخارجية
الأمين العام لحزب الله يتحدث الخميس 2 أيار الساعة 5 عصرا في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدر الدين في ثانوية الإمام المهدي (ع) الحدث
مراسل المنار: طيران العدوان يشن 6 غارات على قاعدة الديلمي الجوية في #صنعاء
منذ 16 mins
1 May، 2019
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