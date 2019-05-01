اعلام العدو: 4 فرق إطفاء تكافح للسيطرة على الحريق الكبير الذي اندلع بين كيبوتس أوريم ومتنزه إشكول بفعل بالونات حارقة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2019 - 21:29

اعلام العدو: 4 فرق إطفاء تكافح للسيطرة على الحريق الكبير الذي اندلع بين كيبوتس أوريم ومتنزه إشكول بفعل بالونات حارقة

منذ 15 mins 1 May، 2019
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