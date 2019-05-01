قوى العدوان تختطف 150 صيادا من على قواربهم في البحر

اختطفت قوى العدوان اليوم الأربعاء أكثر من 150 صيادا من على قواربهم أثناء صيدهم في البحر الأحمر بالقرب من جزيرة الطرفة. وأفادت مصادر يمنية أن قوى العدوان اختطفت أكثر من 15 قارب صيد على متنها 150 صيادا جنوب غرب جزيرة الطرفة. وتواصل قوى العدوان السعودي الأمريكي استهداف الصيادين بدون وجه حق.

ويذكر أن تقرير وزارة حقوق الإنسان للعام المنصرم أشار إلى “أن العدوان قتل عشرات الصيادين واستهدف 93 مركزا للإنزال السمكي ودمر 4586 قارب صيد”. وأشار أيضا إلى “أن قوى العدوان حرمت أكثر من 50 ألف صياد من الصيد في البحرين الأحمر والعربي”.

المصدر: المسيبرة نت